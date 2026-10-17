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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 7 işletmede biyolojik çeşitlilik planı yürütüyor

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 7 işletmede biyolojik çeşitlilik planı yürütüyor
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 programı kapsamında 7 Orman İşletme Müdürlüğünü kapsayan biyolojik çeşitlilik planlaması sürüyor, saha değerlendirme toplantılarına başlandı. Doğal alanlar mutlak koruma ve kısıtlı uygulama alanları olarak sınıflandırılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı çalışma programı kapsamında, 7 Orman İşletme Müdürlüğünü kapsayan biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri planlaması çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, saha çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik toplantılara başlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların korunması hedefleri doğrultusunda yürütülen planlama çalışmalarında, doğal alanlar biyolojik çeşitlilik unsurlarıyla birlikte ele alınıyor. Bu kapsamda alanlar, mutlak koruma alanları ve kısıtlı uygulama alanları olarak sınıflandırılıyor.

Mutlak koruma alanlarında ormancılık faaliyetlerine izin verilmezken, kısıtlı uygulama alanlarında yapılacak çalışmalar hazırlanan reçeteler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla doğal kaynakların korunması, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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