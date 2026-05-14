Hisarcık köylerinde altyapı hamlesi başlatıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 20 köyde toplam 28 bin metrekare parke taşı döşeme projesi hayata geçiriliyor. İlçe Kaymakamı Erkan Atam, projeyle köylerin altyapısının iyileştirileceğini ve hizmetin adaletli bir şekilde ulaşacağını belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin öz kaynaklarıyla ihalesi tamamlanan kilitli parke taşı projesi kapsamında 20 köyde toplam 28 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirilecek.

İlçede köylerin altyapı ve üstyapı standartlarının iyileştirilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve ulaşım konforunun yükseltilmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalar için somut adım atıldı. Tamamen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, köy yolları ve kullanım alanlarında kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak.

Hizmetin ilçenin her noktasına adaletli şekilde ulaştırılacağını belirten Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, çalışmaların köylerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

Kaymakam Atam, "İlçemizin ve köylerimizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırma anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İhalesini gerçekleştirdiğimiz 28 bin metrekare kilitli parke taşının ilçemiz ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

