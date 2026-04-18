Emet MYO kampüsüne gül fidanı dikimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO kampüsünde öğrenciler ve personel gül fidanı dikti. Etkinlik, kampüsün estetik görünümünü artırmayı ve dayanışma bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsünde öğrenciler ve personelin katılımıyla gül fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Toprakla buluşan her bir gül fidanının, kampüsün fiziksel görünümünü güzelleştirmenin yanı sıra dayanışma ve ortak sorumluluk bilincinin de simgesi olacağı ifade edildi. Gerçekleştirilen dikim etkinliği, Meslek Yüksekokulu çevresini daha estetik ve yaşanabilir hale getirme sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Baharın tazeliğini yansıtan bu girişimle birlikte, okul yönetimi tarafından önümüzdeki dönemde çevre düzenlemesine yönelik yeni projelerin de hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Okul idaresi, çalışmayı gerçekleştiren idari personel, destek personeli ve güvenlik görevlileri ile katkı sunan öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
