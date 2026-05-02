Kütahya'da sağlık altyapısı güçleniyor, 500 odalı yeni hastane

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve milletvekilleri, 500 odalı yeni hastanenin yapılacağı Hacıazizler bölgesinde basın açıklaması yaparak projenin detaylarını paylaştı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya'da yapılması planlanan 500 odalı yeni hastane projesine ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere hastanenin inşa edileceği alanda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Mehmet Demir, hastanenin konumuna ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla yerinde açıklama yaptıklarını belirterek, projenin şehrin doğu kesiminde, Hacıazizler bölgesinde hayata geçirileceğini ifade etti. Demir, hastanenin özellikle Simav ve Gediz hattına daha hızlı sağlık hizmeti sunacağını vurgulayarak yatırımın Kütahya için önemli olduğunu söyledi.

Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise hastanenin 90 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ve 500 odadan oluşacağını belirtti. Bayırcı, projenin şehir trafiğine ek yük getirmemesi amacıyla bu bölgede planlandığını ifade ederek, Dumlupınar, Altıntaş, Şaphane, Pazarlar, Gediz, Simav, Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerinin hastaneye kolay ulaşım sağlayabileceğini dile getirdi.

Arazinin yaklaşık 300 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu aktaran Bayırcı, alanın 2011 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı'na tahsisli olduğunu ve kamulaştırma yapılmayacağını kaydetti. Projenin seçim yatırımı olarak değerlendirilmesine de tepki gösteren Bayırcı, hastanenin tamamen kamu yatırımı olduğunu vurguladı.

Milletvekili Adil Biçer de yeni hastanenin Kütahya'daki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirterek, şehir hastanesinin ardından önemli bir sağlık yatırımı daha kazandırıldığını ifade etti. Biçer, projenin özellikle doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlar ile çevre ilçeler için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Ayrıca hastanenin yapılacağı alanın genişleme imkanına sahip olduğunu ve ilerleyen süreçte ek tesislerin de inşa edilebileceğini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ise hastanenin daha önce Germiyan Kampüsü'nde planlandığını ancak fay hattı nedeniyle Hacıazizler bölgesine alındığını açıkladı. Erenler, yaklaşık 275 bin metrekarelik sağlık alanı içerisinde yer alacak hastanenin, kentin doğu yakasındaki mahalleler ve ilçeler için önemli bir hizmet sunacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı