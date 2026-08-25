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Kütahya’da orman yangınlarına karşı saha denetimleri sürüyor

Kütahya’da orman yangınlarına karşı saha denetimleri sürüyor
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Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında sürdürülen saha denetimlerine devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında sürdürülen saha denetimlerine devam ediyor.

Yusuf Karartı, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Arapdede Yangın Gözetleme Kulesi ile Gediz Yangın Havuzunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Denetimlerde, yangın ilk müdahale ekiplerinin teyakkuz durumu kontrol edilirken, Gediz'deki yangın havuzunun su kapasitesi ve işlerliği de değerlendirildi.

Orman yangınlarına karşı ekiplerin her an müdahaleye hazır tutulmasının önemine dikkat çekilen denetimlerde, mevcut hazırlıklar ve sahadaki çalışmalar gözden geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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