Haberler

Kütahya'da orman emvali yüklü araçlara sıkı denetim

Kütahya'da orman emvali yüklü araçlara sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için sabit ve mobil kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sabit ve geçici mobil kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında orman emvali yüklü araçlar durdurularak sevk evrakları ile taşınan orman emvali mevzuata uygunluk açısından titizlikle incelendi.

Yetkililer, orman ürünlerinin yasal mevzuata uygun şekilde taşınmasının sağlanması ve kaçak orman emvalinin önüne geçilmesi amacıyla mobil denetimlerin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm işletme müdürlüklerinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı