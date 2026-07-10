Kütahya'da orman emvali yüklü araçlara sıkı denetim
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için sabit ve mobil kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sabit ve geçici mobil kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Gerçekleştirilen kontroller kapsamında orman emvali yüklü araçlar durdurularak sevk evrakları ile taşınan orman emvali mevzuata uygunluk açısından titizlikle incelendi.
Yetkililer, orman ürünlerinin yasal mevzuata uygun şekilde taşınmasının sağlanması ve kaçak orman emvalinin önüne geçilmesi amacıyla mobil denetimlerin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm işletme müdürlüklerinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA