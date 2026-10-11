Haberler

Kuşadası'nda Ekim ortasında sıcaklık 24 dereceye çıkınca vatandaşlar denize girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda Ekim ortasında sıcaklık 24 dereceye çıkınca vatandaşlar denize girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ekim ortasında hava sıcaklığı 24 dereceye yükseldi; vatandaşlar denize girdi. Sahillerde hareketlilik yaşanırken bazı vatandaşlar denizde yüzdü, bazıları ise kumsalda güneşlendi.

Yaz mevsimini aratmayan havanın etkili olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar denize girerek güneşli günlerin tadını çıkardı.

Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda Ekim ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın etkisiyle sahillerde hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları da kumsalda güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Ekim ayının ortasında denize giren vatandaşlar, Kuşadası sahillerinde yaz mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın tadını çıkaranlar, deniz ve güneş keyfini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
Papa 14. Leo akciğer ameliyatı olacak: Doktorlar kitle tespit etti

Papa kanser mi? Vatikan açıklama yaptı

Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi

Bu fotoğrafın ardında korkunç bir dram var
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada

11 kişinin öldüğü katliam gibi kaza sonrası düğmeye basıldı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı