Düzce'de Bayram yoğunluğu normale düştü

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. İlk günlerde normalin üzerinde seyreden trafik yoğunluğu, yağışlı havanın etkisiyle bugün normale döndü.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili hareketliliği sürüyor. Tatilin ilk günlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara istikametinde araç trafiğinin zaman zaman arttığı gözlemlendi. Bayram tatilinin üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğunun önceki günlere göre azaldığı görüldü. Trafik akışının gün boyunca normal seyrettiği otoyolda, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. Polis ve jandarma ekipleri güzergah boyunca denetimlerini sürdürürken, sürücülere hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı