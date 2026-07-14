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Tekirdağ'da palmiye ağacına yıldırım düştü, alev alev yandı

Tekirdağ'da palmiye ağacına yıldırım düştü, alev alev yandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında bir palmiye ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç alev alırken can kaybı ya da yaralanma olmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağış sırasında bir palmiye ağacına yıldırım isabet etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kumbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, yol kenarında bulunan palmiye ağacına isabet etti. Yıldırımın çarpmasıyla palmiye ağacı bir anda alev alırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yıldırımın palmiye ağacına isabet ettiği ve ağacın alev aldığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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