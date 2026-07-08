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Kozan'da aniden bastıran sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Kozan'da aniden bastıran sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak yağış, motosiklet sürücüleri ve motokuryeler için zorluk oluşturdu. Görüş mesafesi düşerken, sürücüler kaygan yollarda kontrollü ilerledi. Vatandaşlar tentelere sığındı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri ve motokuryeler güçlük yaşadı. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler kayganlaşan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte kentte trafik normale dönerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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