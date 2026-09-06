Köşk'te İncir Üreticilerine Plastik Kasa Desteği

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine yönelik plastik kasa dağıtımı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerinin hasat ve ürün muhafaza süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hibeli plastik kasa dağıtımı yapıldı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dağıtım çalışmaları tamamlandı. Dağıtıma Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut da katılarak üreticilere destek oldu. İncir üreticilerine ulaştırılan plastik kasaların, ürünlerin hasat ve muhafaza süreçlerinde daha sağlıklı şartlarda korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, destekten yararlanan incir üreticilerine kasaların hayırlı olması temennisinde bulunularak, üreticilerin sezonunun bereketli geçmesi dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı