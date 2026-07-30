Haberler

Koruma altındaki gelincik Ilgaz Dağı’nda görüntülendi

Koruma altındaki gelincik Ilgaz Dağı’nda görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koruma altındaki gelincik, Ilgaz Dağı’nda cep telefonuyla görüntülendi.

Koruma altındaki gelincik, Ilgaz Dağı'nda cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki bin 900 rakımlı Ilgaz Dağı'nda Hacettepe Zirvesinde arıcılıkla uğraşan Ziya Sarıoğlu, kovanlarını kontrole gittiğinde gelincik yavrusuyla karşılaştı. Sarıoğlu o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken panik yaşayan gelincik koşarak uzaklaştı.

Daha önce de 6 gelincikle karşılaştığını ifade eden Ziya Sarıoğlu, "Ilgaz Dağları'nda arıcılıkla uğraşmaktayım. Arılarımın yanına geldiğimde 6 tane gelincik olduğunu gördüm, onu çekemedim. Ondan sonra tekrar geldiğimde bir tane gelinciğin arılığa girmeye çalıştığını gördüm. O da korktu, ben de korktum, bana doğru atlamaya çalıştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ot biçme makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

Korkunç son, ot biçme makinesiyle geldi
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Tüm ülke Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Yere göğe sığdıramadılar
Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü

Seyir tepesindeki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı

Bir ilimizde gündem bu heykel! İki parti olayı yargıya taşıdı