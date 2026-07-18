Yaralı leylek koruma altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaralı leylek için vatandaşlar adeta seferber oldu.

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen mahalle muhtarlığı ve ekipler, Orta Cami'nin kubbesine yuva yapan yaralı leyleği güvenli şekilde yakalayarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti. Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal, yıllar sonra mahalleye gelerek Orta Cami'nin kubbesine yuva yapan leyleğin yaralı olduğunun vatandaşlar tarafından kendilerine bildirildiğini söyledi. Leyleğin iki yavrusunun bulunduğunu belirten Sandal, duyarlı vatandaşların ihbarı sayesinde kısa sürede harekete geçtiklerini ifade ederek, "Yaralı leyleğimizi güvenli şekilde yakalayarak gerekli tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı