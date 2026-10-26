Kocaeli Valiliği 27 Ekim Salı günü için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yaptı

Kocaeli Valiliği 27 Ekim Salı günü için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 27 Ekim Salı ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışın akşam etkisini kaybetmesi beklenirken sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.
Kocaeli'de yarın ilk saatlerden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.
Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı