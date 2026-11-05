Kocaeli'de Kartepe'nin 1640 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü

Kocaeli'de Kartepe'nin 1640 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Hafif yağışla yüksek kesimler beyaza bürünürken zemini kaplayan ince kar örtüsü hemen eridi; yetkililer buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Kocaeli'de mevsimin ilk karı, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye düştü. Hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler yer yer beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde etkili olan hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı. Yağışın ardından zirvede zemini kaplayan ince kar örtüsü hemen eridi. Yetkililer buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı