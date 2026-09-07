Kan Bağışı Kioskuna Kedi Ziyareti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Abdullah Paşa Otoparkı içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kiosku, sevimli bir kedinin görüntüsüyle dikkat çekti.

Çarşamba'da vatandaşların kan bağışında bulunabilmesi amacıyla Abdullah Paşa Otoparkı içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi, bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi.

Kan bağışı için kullanılan kırmızı renkli kioskun içerisine giren siyah-beyaz bir kedi, burada bir süre oturarak adeta görev başındaymış gibi görüntülendi. Kioskun üzerindeki "Bağış Kiosku" yazısının hemen altında oturan kedi, ortaya renkli bir manzara çıkardı.

Çevrede bulunanların dikkatini çeken kedi, sakin tavırlarıyla bir süre kioskun içerisinde kaldı. Ortaya çıkan görüntü, hem tebessüm ettirdi hem de kan bağışı noktasına farklı bir hava kattı. Çarşamba'da vatandaşların kan bağışında bulunduğu noktada objektiflere yansıyan bu sevimli görüntü, ilçede günlük yaşamın küçük ama dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı