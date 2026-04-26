Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı ailesi kameralara yansıdı.

İspir ilçesine bağlı Yedigöl Mahallesi kırsalında görüntülenen anne ayı ve iki yavrusu görüntülendi. Yedigöl Mahallesi'nde yaşayan ve dağları oğlu olarak bilinen Bülent Erkan'ın görüntülediği ayı yavrusunun görüntüsü belgeselleri aratmadı. Yiyecek bulmak için arazide gezen anne ayı ve iki yavrusu yakından kameralara yansıdı. Bölgede bahar mevsimi ile birlikte doğa yeniden canlanırken genellikle ormanlık, dağlık ve sarp arazilerde yaşayan ayılarda yuvalarından çıkmaya başladı. - ERZURUM

