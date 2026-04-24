Kış uykusundan uyanan anne ayı yavruları ile yaylaya indi
Kütahya'da kış uykusundan uyanan ve yaylada yiyecek arayan anne ayı ile 2 yavrusu, bölgedeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı. Çevrede yer yer kar birikintileri olmasına rağmen mağaralardan çıkan ayılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için besin ararken, Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Kolbuca Köyü'nde 2'si yavru toplam 3 ayı yaylaya indi. Köpekler için konulan yiyecekleri arayan ayılar, köy sakini Ahmet Özbilen tarafından fotoğraflandı. Ayıları görünce büyük bir korku yaşadığını söyleyen Özbilen, çevre sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
Çevrede bulunan meşe kobağı (palamudu) sebebiyle ayıların geçen seneden bu yana bölgeden gitmediği belirtildi. - KÜTAHYA