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Yerli ve Milli Ayçiçeği Hasat Şenliği Lüleburgaz'da Yapıldı

Yerli ve Milli Ayçiçeği Hasat Şenliği Lüleburgaz'da Yapıldı
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünde Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasat Şenliği düzenlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünde Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasat Şenliği düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen programa; Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, sektör paydaşları ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Vali Uğur Turan, yerli ve milli tohumun gıda arz güvenliği, tarımsal bağımsızlık ve güçlü yarınların teminatı olduğunu söyledi. Projede emeği geçenlere ve alın teriyle toprağa bereket katan üreticilere teşekkür eden Turan, yerli ve milli hibrit ayçiçeği üretiminin önemine dikkat çekti.

Vali Turan, protokol üyeleri, sektör paydaşları ve üreticilerle birlikte yerli ve milli hibrit ayçiçeğinin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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