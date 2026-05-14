Kırklareli'nde yağmur yağışı

Kırklareli'ne etkili olan yağmur yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, araç trafiğinde aman zaman yoğunluk yaşandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı bugün de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini artıran yağış nedeniyle E-5 Karayolu üzerinde işçi servislerinde yoğunluk yaşandı. İş çıkış saatlerine denk gelen yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar yağış altında kalarak ıslandı.

Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurlu havanın keyfini çıkarırken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. İlçe genelinde ana arterlerde araç yoğunluğu oluşmasına rağmen trafik akışı devam etti.

Meteoroloji yetkilileri vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı