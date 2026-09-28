Kırklareli Kıyıköy'de yürüyüşçü sahile vurmuş ölü yunusla karşılaştı

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Uzunkum Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaş, sahile vurmuş ölü yunus balığıyla karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kıyıköy beldesindeki Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş kıyı şeridinde hareketsiz halde yatan yunusu fark etti. Yunusun kıyıya vurduğu alana giden vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Sahile vuran ölü yunus, plajda yürüyüş yapan diğer vatandaşların da dikkatini çekti.

Ölü yunusun kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı