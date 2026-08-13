Kırıkkale'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Oluşturdu
Kırıkkale'de gece saatlerinde Perseid meteor yağmuru görüntülendi. Şehir ışıklarının az olduğu bölgelerde daha net gözlemlenen meteorlar, gökyüzünde kısa süreli parlak ışık izleri bırakarak izleyenlere görsel şölen sundu.
Kırıkkale'de gece saatlerinde Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
Kırıkkale belirli aralıklarla görülen Perseid meteorları, gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturdu. Şehir ışıklarının az olduğu bölgelerde daha net görülebilen meteor geçişleri, objektiflere yansıdı. Meteorlar, karanlık gökyüzünde oluşturdukları parlak izlerle dikkat çekti. Gökyüzünde saniyeler içinde kaybolan ışık izleri görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı