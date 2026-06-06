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Bozkırın saklı yüzü: Doğanın mest eden izleri havadan görüntülendi

Bozkırın saklı yüzü: Doğanın mest eden izleri havadan görüntülendi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bozkırın ortasında yer alan doğal oluşumlar, havadan görüntülendi. Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırındaki bölge, eşsiz yeryüzü şekilleriyle dikkat çekiyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bozkırın ortasında yer alan doğal oluşumlar, farklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Kırıkkale'de dağ yamaçlarını kaplayan farklı yeryüzü şekilleri, havadan görüntülendi. Anadolu'nun bozkır coğrafyasında saklı kalan bu alan, dokusu ve yapısıyla dikkat çekiyor. Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bölge, havadan bakıldığında etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Yüzeyler boyunca uzanan ince çizgiler, derin kıvrımlar ve dalga şeklindeki dokular, yamaçlara farklı bir görünüm kazandırıyor. Çevredeki bitki örtüsüyle bütünleşen doğal yapı, bölgeye dikkat çekici bir manzara katıyor. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, vadiler arasında uzanan şekiller adeta doğanın yıllar içinde işlediği bir tabloyu andırıyor. Bahşılı ilçesinde bulunan bölge, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa rotası arayanların ilgisini çekecek güzelliğiyle ön plana çıkıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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