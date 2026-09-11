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Kırıkhan’da eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Kırıkhan’da eve giren yılanı itfaiye yakaladı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki müstakil bir evin içerisinde yılan görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çalışma yapan ekipler, yılanı güvenli şekilde yakaladı.

Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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