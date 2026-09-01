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Kilis'te yağışlarla gölet ve akarsularda su seviyesi arttı

Kilis'te yağışlarla gölet ve akarsularda su seviyesi arttı
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Kilis'te son yağışlarla birlikte Sapkanlı Göleti ve Afrin Çayı'nda su seviyeleri belirgin şekilde yükseldi. Kuraklıkla kuruyan göletin geniş bir bölümü yeniden suyla kaplanarak su kaynakları olumlu etkilendi.

Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kentteki gölet ve akarsularda su seviyeleri yükseldi.

Kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti ile Afrin Çayı'nda yağışların ardından su seviyesinde belirgin artış gözlendi.

Yağışlarla birlikte göletteki su miktarı artarken, uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletin geniş bir bölümü yeniden suyla kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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