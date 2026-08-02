Kilis’te kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

Kilis'te hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için çeşmelerin yolunu tutuyor. Özellikle öğle saatlerinde kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı gözleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise kentteki çeşmelerde ellerini, yüzlerini ve başlarını yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

Öğle saatlerinde işlek meydan ve caddelerdeki hareketliliğin belirgin şekilde azaldığı görülürken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar sıcak havadan korunmak için gölge alanları tercih ediyor.

Çeşme başında serinleyen gençlerden Hamza Tayyar, sıcak havanın bunaltıcı olduğunu belirterek, "Hem başımı yıkadım hem de meyan şerbeti içtim. Çok güzel oldu. Hava 41 dereceydi, sanki 0 dereceye düştü. Buz gibi oldum. Kafamı yıkayınca hem kafam hem de ben serinledim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı