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Kilis'te etkili yağışlarla Musabeyli'deki Sapkanlı Göleti'nde su seviyesi yükseldi

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Kilis'te etkili yağışlarla Musabeyli'deki Sapkanlı Göleti'nde su seviyesi yükseldi
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Kilis genelinde son günlerde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki göletlerin su seviyesini artırdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı Köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti'nde su miktarı yükselirken geniş bir alan yeniden suyla kaplandı; kuraklık nedeniyle düşen seviyeler de arttı.

Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kırsal bölgelerdeki göletlerde su seviyesi yükseldi.

Kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı Köyü yakınlarında bulunan Sapkanlı Göleti'nde yağışların ardından su seviyesinde belirgin yükseliş görüldü. Yağışlarla birlikte göletteki su miktarı artarken, geniş bir alan yeniden suyla kaplandı.

Uzun süredir etkisini hissettiren kuraklık nedeniyle su seviyelerinde düşüş yaşanan göletlerde, son yağışlarla birlikte su miktarı arttı. Sabun suyu da yağışların ardından yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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