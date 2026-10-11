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Kilis'te aniden bastıran dolu yolları beyaza çevirdi, vatandaşlar dükkanlara sığındı

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Kilis'te aniden bastıran dolu yolları beyaza çevirdi, vatandaşlar dükkanlara sığındı
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Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza büründü. Ana arterlerde ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan önlerine sığındı.

Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu, yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Ana arterlerde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza bürünürken, ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sürücüler, yağış nedeniyle trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önüne sığındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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