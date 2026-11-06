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Kilis Musabeyli'de Sabun Suyu deresi yağışlarla yeniden güçlendi

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Kilis Musabeyli'de Sabun Suyu deresi yağışlarla yeniden güçlendi
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde etkili olan son yağışların ardından Sabun Suyu deresinde su seviyesi ve debi gözle görülür şekilde arttı. Uzun süredir kuraklık nedeniyle zayıflayan su akışının yeniden güçlenmesi bölgede doğa ve tarım açısından olumlu değerlendirildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde etkili olan son yağışların ardından Sabun Suyu deresi su seviyesinde gözle görülür artış yaşandı. Uzun süredir kuraklık nedeniyle zayıflayan su akışının yağışlarla birlikte yeniden güçlendiği görüldü.

Kilis genelinde son dönemde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesinde bulunan Sabun Suyu deresinde de debinin yükselmesiyle birlikte su akışının yeniden canlandığı gözlemlendi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bölgede son günlerdeki yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi doğa ve tarım açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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