Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, köprü ulaşıma kapatıldı

Kılıçkaya Barajı'nda kapakların açılmasıyla Kelkit Çayı'nın debisi yükselirken, Yeşilçam Köprüsü güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan yağışların ardından Sivas sınırlarındaki Kılıçkaya Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'ün üzerine çıktı. Suyun tahliyesi için baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tokat'ın Niksar ilçesi Yazıcık beldesine ulaşımı sağlayan Yeşilçam Köprüsü'nde güvenlik gerekçesiyle önlemler artırıldı. Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köprü girişine şerit çekerek, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı