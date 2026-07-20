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Vatandaşlardan iş yerinin yıkımında tepki

Vatandaşlardan iş yerinin yıkımında tepki
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binada yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddiasıyla vatandaşlar tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada uygulanan çalışma, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Meydanbaşı Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binada iş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı iddia edildi. Yıkım esnasında çevreye toz ve moloz saçılırken, cadde üzerinde araç trafiğinin devam ettiği, yayaların ise çalışma alanının hemen yanından geçişlerini sürdürdüğü görüldü.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yıkım sırasında yolun araç ve yaya trafiğine kapatılması, çevrede daha kapsamlı güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar benzer çalışmaların daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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