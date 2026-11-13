Kemah'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi köy yatırımları için toplandı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçeye bağlı köylerde bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Köylerin ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirildiği toplantıda, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı