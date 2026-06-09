Keban baraj gölü'nde 700 kilogram canlı sazan kurtarıldı

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Keban Baraj Gölünde 700 kilo ağırlığında sazan kurtarıldı.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan kontrollerde Keban Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, su içerisinde torbalar halinde canlı olarak muhafaza edilen yaklaşık 700 kilogram sazan balığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde balıkların nakil amacıyla bekletildiğinin anlaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Kontrol ekiplerinin müdahalesiyle canlı olarak muhafaza edilen sazan balıkları yeniden Keban Baraj Gölü'ne bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı