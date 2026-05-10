Çanakkale'de yavru karaca görüntülendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nda yavru karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bayramiç Kazdağı Avcılar Derneği Başkanı Doğukan Özel, "Bu hayvanlar nesli tükenmekte olan türler. Bunlardan zarar gelmez. Uzak duralım. Bunları korumaya çalışalım" dedi.

Doğukan Özel ve arkadaşları Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nda Ayazma Milli Parkı'ndaki mesire alanında bir ses duydu ve o tarafa doğru hareket etti. Özel ve arkadaşları sesin yavru karacaya ait olduğunu anladı. Özel, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bayramiç Kazdağı Avcılar Derneği Başkanı Doğukan Özel, "Ayazma'da mesire alanındayken bir arkadaşın sesi yükseldi. Koşarak gidip baktım. Yavru küçük bir karaca aniden insanların içerisine girmiş, annesinden uzaklaşmış. Bu işi bildiğim için arkadaşlara bilgi verdim. Herkese uzaklaşmasını söyledim. Çünkü anne karaca yavruyu tekrar sahiplenmez. Tekrar doğasına yönlendirdik. Bütün avcı arkadaşlara ve bu hayvanları gören halkımıza bilgi verelim. Bu hayvanlar nesli tükenmekte olan türler. Bunlardan zarar gelmez. Uzak duralım. Bunları korumaya çalışalım" dedi. - ÇANAKKALE

