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Kaz Dağları'nda yeni böcek türü keşfedildi, adı Anuromyzus acantholimonis oldu

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Kaz Dağları'nda yeni böcek türü keşfedildi, adı Anuromyzus acantholimonis oldu
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ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti. Bayramiç'teki Sarıkız Tepesi'nde 1705 metrede Kardikeni bitkisinde bulunan türe Anuromyzus acantholimonis adı verildi ve çalışma Zootaxa'da yayınlandı.

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü daha keşfetti.

Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içerisindeki Kaz Dağları'nın bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgedeki 'Kardikeni' olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenen dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Doç. Dr. Şahin KÖK tarafından keşfedilen yeni böcek türüne, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı 'Anuromyzus acantholimonis' ismi verildi.

Doç. Dr. Şahin Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan 'Zootaxa' dergisinde yayınlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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