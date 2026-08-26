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Kayseri'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Yok

Kayseri'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Yok
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Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının başladığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kayseri Valiliği tarafından 4.1 büyüklüğündeki depremle alakalı yapılan açıklamada, "26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 Mw büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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