Kayseride Zamantı Irmağı taştı: Kano merkezleri sular altında kaldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde karların erimesinin ardından Zamantı Irmağı taşarken, kano merkezleri ve mesire alanlarının bazı bölümleri sular altında kaldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde karların erimeye başlaması ile Zamantı Irmağı taştı. Taşkın nedeniyle Şıhbarak ve Böke mahallelerinde bulunan kano merkezleri ile mesire alanlarının bazı bölümleri sular altında kaldı. Böke Mahallesi'ndeki kano merkezinde iskeleler ve oturma banklarının bulunduğu alanlar suyla kaplanırken, Şıhbarak Mahallesi'nde de mesire alanı ve kano iskelesi taşkından etkilendi.

Karların erimesi ve artan su seviyesi nedeniyle ırmak çevresindeki alanlarda su baskınları oluşurken, ortaya çıkan görüntüler taşkının boyutunu gözler önüne serdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı