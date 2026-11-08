Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de mevsimin ilk karı yağdı, yüksek kesimlerde etkili oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de mevsimin ilk karı yağdı, yüksek kesimlerde etkili oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, kent merkezinde hafif etkili oldu ve kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye yılın ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde de hafif de olsa etkisini gösterdi. Kent merkezine kısa süreli yağan kar bir süre sonra etkisini yitirdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" denilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İki çocuk annesini öldüren cani yakalandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu

Halef selef nikahta buluştu! Mutlu gününde yalnız bırakmadı
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek

60 gün boyunca uyuduğu için kazandığı ödül dudak uçuklattı
Bodrum'da alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu

Alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi52

Tam 7 gol oldu! Müthiş maçta kazanan Galatasaray!
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı

Taraftar nasıl delirmesin! Osimhen'in ardından zemin onu da sakatladı
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut 2028'e kadar tamamlanacak

Yüz binlerin beklediği haberi verdi: 2028'e kadar tamamlanacak