Kayseri'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Salı günü 34 derece, Çarşamba günü 33 derece, Perşembe günü 32 derece, Cuma günü 33 derece ve Cumartesi günü de 35 derece olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı