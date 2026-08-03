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Kayseri'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Kayseri'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını açıkladı. Salı günü 34, Çarşamba 33, Perşembe 32, Cuma 33 ve Cumartesi günü 35 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kayseri'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Salı günü 34 derece, Çarşamba günü 33 derece, Perşembe günü 32 derece, Cuma günü 33 derece ve Cumartesi günü de 35 derece olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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