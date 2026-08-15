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Kaymakam Taşkıran'dan Pınar Yolu ve Altköy Ziyareti

Kaymakam Taşkıran'dan Pınar Yolu ve Altköy Ziyareti
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Pınar Yolu köyü ve Altköy'de düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Altköy'deki mevlit yemeği programında köy sakinleriyle sohbet eden Taşkıran, talepleri dinleyerek ev sahiplerine teşekkür etti.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Pınar Yolu köyü ile Altköy'de düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşkıran, Pınar Yolu köyünü ziyaretinin ardından Altköy Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından Altköy'de düzenlenen mevlit yemeği programına katıldı.

Köy sakinleriyle sohbet eden Taşkıran, vatandaşların taleplerini dinledi.

Birlik ve beraberliği pekiştiren programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşkıran, programa ev sahipliği yapan köy muhtarları ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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