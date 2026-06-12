Kaymakam Dalak'tan mahalle mahalle yangın uyarısı

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Şeyhdavutlar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Dalak, yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Şeyhdavutlar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Mahalle Muhtarı İlkay Cesur'dan mahallenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Dalak, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Mahallede yaptığı incelemeler sırasında özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan orman yangını riskine dikkat çeken Kaymakam Dalak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yangınlarla mücadelede erken ihbarın büyük önem taşıdığını vurgulayan Dalak, herhangi bir tehlikeli durumun görülmesi halinde vakit kaybetmeden yetkili kurumlara bilgi verilmesini istedi.

Mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Dalak, ziyaretin ardından mahalleden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı