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Kaymakam Arıkan, Yeşilyurt köyünde vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Arıkan, Yeşilyurt köyünde vatandaşlarla buluştu
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Erzincan’ın Yeşilyurt (Haponos Ekreği) köyünü ziyaret eden Kaymakam Emirhan Arıkan, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, köyün tarihi camisinde incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın Yeşilyurt (Haponos Ekreği) köyünü ziyaret eden Kaymakam Emirhan Arıkan, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, köyün tarihi camisinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri programı kapsamında ilgili kurum amirleriyle birlikte Yeşilyurt Köyü'nü ziyaret etti. Köyde incelemelerde bulunan Arıkan, vatandaşlarla sohbet ederek köyün ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında köyün tarihi camisini de ziyaret eden Kaymakam Arıkan, yapının mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında köyde yürütülen çalışmalar ve devam eden hizmetler de değerlendirilirken, Kaymakam Arıkan, köye sunduğu hizmetlerden dolayı Köy Muhtarı Mehmet Kurt'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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