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Yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği
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Samsun'un Kavak ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu. Renk cümbüşü cep telefonlarıyla kaydedildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan yağmur yağışının ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu.

İlçenin farklı noktalarından görülen gökkuşağı, kısa sürede vatandaşların ilgisini çekti. Yağmurun dinmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü, birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Özellikle ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha net görülen gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Vatandaşlar, yağmur sonrası oluşan bu güzel manzarayı sosyal medya hesaplarında paylaşırken, doğanın sunduğu eşsiz görüntülerin keyfini çıkardı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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