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Kavak’ta sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Kavak’ta sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü
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Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağışın ardından birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü.

Yağmur suyu mazgallarının taşması nedeniyle bazı bölgelerde su seviyesi yükseldi. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yayalar da su birikintileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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