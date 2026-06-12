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Öğrenciler yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturdu

Öğrenciler yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturdu
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Samsun'un Kavak ilçesinde öğrenciler, okul serasında yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturdu, lavanta dikimi yaparak çiçek bahçesi oluşturdu. Kümes yenilenirken meyve ve sebze fideleri de dikildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından okul serasında yetiştirilen fideler toprakla buluşturulurken, lavanta dikimi yapılarak çiçek bahçesi oluşturuldu.

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe üretim faaliyetlerine katılma fırsatı buldu. Kavak Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile teknik personelin de yer aldığı programda çocuklarla birlikte lavanta fidanları dikildi ve okul bahçesinde çiçek alanları oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında mevcut kümes de yenilenerek öğrencilerin daha rahat kullanabileceği modern ve daha büyük bir yapıya dönüştürüldü. Ayrıca meyve fidanlarının bulunduğu alanlardaki boş bölümlere patlıcan, kapya biber ve cin biber fideleri dikildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarla üretim alanlarının daha verimli hale getirildiğini, öğrencilerin ise üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulduğunu belirtti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların çevre bilinci kazanmasına ve tarımsal üretimi yakından tanımasına katkı sağladığı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasin Altun:

keşke Avrupa'da olduğu gibi bizde de her okulda böyle projeler yapılsa ama tabii ki ekonomi kötü olunca bu tür şeyler sonda kalıyo

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Haber YorumlarıSema Nilay Cün:

güzel güzel projeler yapıyoruz ama asıl mesele bunların sürdürülebilirliği değil mi, bir iki gün etkinlik yapıp sonra hiçbir şey kalmıyor, öğrenciler de unutuyor gidiyor. gerçi uğraşanlar da var ama ne yazık ki çoğu zaman bu tür işler siyasi propagandaya dönüşüveriyor. yine de çocuklara iyi bir ortam sağlanmışsa ona şükür

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Haber YorumlarıGökhan Gölbaşı:

böyle çalışmalar iyidir ama çocuklarımızın temel değerlerini kaybetmesinden endişe ediyorum bugünün dünyasında. yine de okul idaresinin çabası takdire şayan, devamı gelsin inşallah

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