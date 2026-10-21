Kastamonu ve Bartın'ı bağlayan Küre Dağları sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Kastamonu ve Bartın illerini birbirine bağlayan Küre Dağları Milli Parkı, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Bartın ile Kastamonu sınırları içinde bulunan ve 2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaranın keyfini çıkarma fırsatı sunuyor. Barındırdığı kanyonlarla vatandaşlardan büyük ilgi gören Küre Dağları'nda, sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Kestane, kocayemiş, kızılçam, göknar, kayın gibi farklı türlerdeki ağaçlara ev sahipliği yapan Küre Dağları Milli Parkı, sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, güzelliğiyle mest ediyor.

Kendisine hayran bırakan sonbahar manzarası dronla havadan görüntülendi.

"Her mevsimi ayrı bir güzel"

Bölgenin sonbahar mevsimlerinde ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Veteriner Hekim Birol Yürük, "Bu gördüğümüz yerler Küre Dağları'nın etekleri. Sonbaharın son demlerindeyiz. Buralar her zaman bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Hem mesleğimi yapıyorum hem de bu güzelliğin, görselliğinin tadını çıkarıyorum. Yeşilinden, kahverengisinden, koyu kahverengisinden, açık yeşiline kadar bütün renkler mevcut. Yeşilin yirmiye yakın tonu var. Bu da insanın hem görsel hafızasını açıyor hem de oksijen anlamında sağlık dolu bir yaşam sunuyor. Buraların her mevsimi ayrı bir güzel. Kışı ayrı bir güzel, ilkbaharı ayrı bir güzel, yazı ayrı bir güzel. Özellikle sonbaharı insana hem sakinlik hem de bir huzur veriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı