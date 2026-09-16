Kastamonu Üniversitesi, Akdeniz Bölgesi’nde bitki türlerinin yanabilirlik özelliklerini inceleyecek

Kastamonu Üniversitesi, Akdeniz ekosistemlerinde yaygın olarak bulunan farklı bitki türlerinin kimyasal yapıları ile yanabilirlik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyecek.

Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nursema Aktepe'nin yürütücülüğünü yaptığı "Akdeniz Ekosistemlerinde Bitki Yanabilirliğinin Kimyasal Belirleyicileri: Fenolik Parmak İzlerinin Analizi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 24 ay sürecek proje, 1 milyon 220 bin 944 TL bütçeyle yürütülecek. Projede Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Evcin araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise danışman olarak görev alacak. Proje kapsamında ayrıca bir doktora, bir yüksek lisans ve bir lisans öğrencisinin bursiyer olarak desteklenmesi planlanıyor.

Projede, Akdeniz ekosistemlerinde yaygın olarak bulunan farklı bitki türlerinin kimyasal yapıları ile yanabilirlik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi planlanıyor. Bu kapsamda bitkilerde bulunan fenolik birleşiklerin oluşturduğu kimyasal özellikler, "fenolik parmak izi" yaklaşımıyla değerlendirilecek. Araştırmadan elde edilecek verilerle hangi bitki türlerinin ve hangi kimyasal özelliklerin yanabilirlik üzerinde daha belirleyici olduğunun ortaya konulması hedefleniyor. Çalışmanın, bitkilerin yangın karşısındaki davranışlarının kimyasal özellikleri bakımından daha iyi anlaşılmasına ve yangın ekolojisi alanındaki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Projeden elde edilecek sonuçların, gelecekte gerçekleştirilecek yangın risk değerlendirmeleri ve yangın yönetimi çalışmalarına da bilimsel veri sağlaması öngörülüyor.

Proje kapsamında farklı akademik düzeylerde öğrencilerin araştırma sürecine dahil edilmesiyle genç araştırmacıların bilimsel araştırma deneyimi kazanmaları ve yangın ekolojisi alanında çalışmalarını geliştirmeleri de desteklenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı