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Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kastamonu'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi neticesinde kar yağmaya başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar, İhsangazi ilçe merkezinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı