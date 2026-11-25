Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle başlayan yağışın sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kastamonu'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi neticesinde kar yağmaya başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar, İhsangazi ilçe merkezinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı