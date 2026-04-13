Kastamonu'da yoğun sis
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, soğuyan hava yoğun sis tabakası oluşturdu.
Kastamonu genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde soğuyan hava yerini yoğun sis tabakasına bıraktı. Özellikle İhsangazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde yoğunlaşan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
İlçe merkezini tamamen örten yoğun sis tabakası havadan görüntülendi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı