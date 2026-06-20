Nesli koruma altında olan su samuru ile denizde yunus balıkları görüntülendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında bulunan su samuru ile Cide ilçesinde liman bölgesinde yunus balıkları görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçe merkezinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında olan su samuru, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre su yüzeyinde hareket eden ve yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

Ayrıca Cide ilçesinde de liman bölgesinde yunus balıkları görüldü. Cide Limanı'nda sahile yakın yüzen yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı