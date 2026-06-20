Haberler

Nesli koruma altında olan su samuru ile denizde yunus balıkları görüntülendi

Nesli koruma altında olan su samuru ile denizde yunus balıkları görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altındaki su samuru, Cide ilçesinde ise liman bölgesinde yunus balıkları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında bulunan su samuru ile Cide ilçesinde liman bölgesinde yunus balıkları görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçe merkezinden geçen Gökırmak Çayı'nda nesli koruma altında olan su samuru, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre su yüzeyinde hareket eden ve yiyecek arayan su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

Ayrıca Cide ilçesinde de liman bölgesinde yunus balıkları görüldü. Cide Limanı'nda sahile yakın yüzen yunus balıkları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşından kafa karıştıran sözler